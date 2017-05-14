繫上感恩祈褔卡 寶島時代村充滿溫馨氣息

▲歡渡難忘溫馨的母親節，民眾將對母親的感恩寫在小卡，並繫在許願牆，表達對母親的感恩與祈褔。（楊樹煌攝）

▲母親佳節，寶島時代村免費入園，吸引滿場人潮，讓園區充滿溫馨歡樂氣氛。（楊樹煌攝）

母親佳節，南投知名景點「寶島時代村」開放所有女性免費入園；不但吸引如織人潮，每人都在園區免費「手作康乃馨DIY」及繫上感恩祈褔卡，讓園區充滿溫馨又歡樂氣息。

佔地6千餘坪，結合懷舊意象的寶島時代村，內有吃喝玩樂，且冷氣開放，讓民眾在酷熱的季節不必擔心滿頭大汗，更不必憂愁下雨，整點時刻還推出各式精緻歡樂節目表演，而且免費開放入園，母親佳節就吸引如織人潮湧進。

進入園區，每入首要之急，就是先往製作免費的手作康乃馨，送給最敬愛的媽媽；同時前往「與母親合照」的母親節主題區，將合照秀上，並寫下對感恩祈褔卡，繫在許願牆上，表達對媽媽滿滿的祝褔。

寶島時代村董事長江欽良表示，「母親節是個充滿感恩的節日，希望透過這個活動，傳達台灣人對孝道的價值，也期待每位來到村內的鄉親，都可感受到難忘的美好回憶」。

(中時)