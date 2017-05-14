繫上感恩祈褔卡 寶島時代村充滿溫馨氣息
母親佳節，南投知名景點「寶島時代村」開放所有女性免費入園；不但吸引如織人潮，每人都在園區免費「手作康乃馨DIY」及繫上感恩祈褔卡，讓園區充滿溫馨又歡樂氣息。
佔地6千餘坪，結合懷舊意象的寶島時代村，內有吃喝玩樂，且冷氣開放，讓民眾在酷熱的季節不必擔心滿頭大汗，更不必憂愁下雨，整點時刻還推出各式精緻歡樂節目表演，而且免費開放入園，母親佳節就吸引如織人潮湧進。
進入園區，每入首要之急，就是先往製作免費的手作康乃馨，送給最敬愛的媽媽；同時前往「與母親合照」的母親節主題區，將合照秀上，並寫下對感恩祈褔卡，繫在許願牆上，表達對媽媽滿滿的祝褔。
寶島時代村董事長江欽良表示，「母親節是個充滿感恩的節日，希望透過這個活動，傳達台灣人對孝道的價值，也期待每位來到村內的鄉親，都可感受到難忘的美好回憶」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。