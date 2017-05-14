俄蘇愷戰機攔截美偵察機 相距僅6公尺
NBC新聞報導，美軍官員稱，俄國的戰鬥機在黑海海域，以極為接近的相對距離攔截美國海軍的偵察機，已在兩星期內發生了兩起。美國希望俄方能減少這種飛行方式，而俄方不認為俄國戰機造成什麼問題。
美國駐歐海軍部隊發言人佩米拉．昆澤（Pamela Kunze）說，一架俄國蘇愷戰機(美國稱它是Su-27)在上星期二時，於黑海海域對美國海軍P-8A海神式電偵機進行攔截，兩機相距僅6公尺，此時的P-8僅是在國際空域內進行的日常任務，俄方的行為在美方來看是不安全也不專的。
幾天後，五角大廈的發言人莎拉．希金斯(Sarah Higgins說，星期五上午同一架P-8，又在靠近克里米亞半島東南約160公里處的黑海海域，與另一架蘇愷戰機遭到另一次近距離接觸，雖然相距較遠，為13公尺，但也是相當近。希金斯認為，美國的行動都有專業的合法性，俄國應該予以尊重。
而俄羅斯國防部在星期五對此發表了相關回應，俄方承認自己的Su-30戰機曾經對美國飛機「進行了一個問候的動作」。不過他認為美國飛機在接近俄國邊界的飛行任務，有責任與俄國提出說明才對。
聲明還說，俄方的攔截達到效果，美偵察機隨後改變了原有的航線，離開俄羅斯邊界，而Su-30戰機返回基地，這項行動並沒有出現事故。
俄國認為，北約國家的軍機在黑海區域的飛航，應該與俄國就行相關協議，使軍機在接近邊境地區時打開無線電應答，但是很明顯，雙方並沒有就該協議達成共識。
(中時電子報)
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