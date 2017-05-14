國道3號大溪路段5車追撞車禍 目前已排除

國道3號14日中午發生連環車禍，目前已經排除。(賴佑維翻攝)

國道3號行經桃園市大溪區南向60.7公里發生連環車禍，1輛貨櫃車疑似未注意前方道路壅塞，連環追撞4部自小客車，共7人因此受傷，但意識清醒，且多為手部擦傷、頭部撕裂傷等。國道警察第6大隊獲報趕往處理，目前已經恢復交通順暢。

(中時)