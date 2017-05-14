蔡依林母親節曬母女舊照 驚見長腿辣妹！

蔡依林兒時與媽媽合照，一雙長腿成了亮點。(翻攝自蔡依林練書)

蔡依林秀出舊照歡慶母親節，跟蔡媽媽站在一起，宛若大姊姊與小萌妹。(翻攝自蔡依林臉書)

在蔡媽媽的欽點下，Jolin近來數位上架了新單曲〈讓愛傳出去〉，當成媽媽的母親節禮物，也祝天下媽媽們母親節快樂，而今天就是母親節，蔡依林也在臉書及IG上再度感謝母親大人，同時曬出小時候的舊照，讓人驚呼有「亮點」。

蔡依林祝媽媽母親節快樂。(中時資料照片)

今天適逢母親節，蔡依林先後在IG及臉書上po出跟媽媽的溫韾舊照，她在IG上寫道：「To the most powerful person who inspired me so much all along！Mom, Thank u for being such a strong mentor in my life ! Happy mother's day !(給至今影響、啟發我最深的人，媽媽，謝謝妳成為我人生中最強的導師，母親節快樂)」，在臉書上則寫下：「小時候偷穿媽媽的高跟鞋，想要跟媽媽一樣漂亮！現在媽穿我的高跟鞋，跟我一拼高下！哈哈哈，祝全天下的母親們 一直美下去！高跟鞋穿起來～」，除了舊照之外，也附上蔡媽媽登上知名時尚雜誌的封面美照。

舊照中，蔡媽媽顯得非常年輕，跟孩子們站在一起，猶如姊妹合照，而且面貌跟天后女兒超相似，讓人直呼Jolin的漂亮與可愛，還真是遺傳到媽媽！至於舊照中年齡還很小的蔡依林，除了多了些萌感之外，穿著卡其色短裙的她，一雙勻稱長腿成了亮點，從小就顯現「逆天美腿妞」的優異資質，母女倆都美翻了！

(中時電子報)