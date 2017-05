蔡依林母親節曬母女舊照 驚見長腿辣妹！

蔡依林兒時與媽媽合照,一雙長腿成了亮點。(翻攝自蔡依林練書)

蔡依林秀出舊照歡慶母親節,跟蔡媽媽站在一起,宛若大姊姊與小萌妹。(翻攝自蔡依林臉書)

在蔡媽媽的欽點下,Jolin近來數位上架了新單曲〈讓愛傳出去〉,當成媽媽的母親節禮物,也祝天下媽媽們母親節快樂,而今天就是母親節,蔡依林也在臉書及IG上再度感謝母親大人,同時曬出小時候的舊照,讓人驚呼有「亮點」。

蔡依林祝媽媽母親節快樂。(中時資料照片)

今天適逢母親節,蔡依林先後在IG及臉書上po出跟媽媽的溫韾舊照,她在IG上寫道:「To the most powerful person who inspired me so much all along!Mom, Thank u for being such a strong mentor in my life ! Happy mother's day !(給至今影響、啟發我最深的人,媽媽,謝謝妳成為我人生中最強的導師,母親節快樂)」,在臉書上則寫下:「小時候偷穿媽媽的高跟鞋,想要跟媽媽一樣漂亮!現在媽穿我的高跟鞋,跟我一拼高下!哈哈哈,祝全天下的母親們 一直美下去!高跟鞋穿起來~」,除了舊照之外,也附上蔡媽媽登上知名時尚雜誌的封面美照。

舊照中,蔡媽媽顯得非常年輕,跟孩子們站在一起,猶如姊妹合照,而且面貌跟天后女兒超相似,讓人直呼Jolin的漂亮與可愛,還真是遺傳到媽媽!至於舊照中年齡還很小的蔡依林,除了多了些萌感之外,穿著卡其色短裙的她,一雙勻稱長腿成了亮點,從小就顯現「逆天美腿妞」的優異資質,母女倆都美翻了!

(中時電子報)