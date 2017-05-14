蔡依林母親節曬母女舊照 驚見長腿辣妹！
在蔡媽媽的欽點下，Jolin近來數位上架了新單曲〈讓愛傳出去〉，當成媽媽的母親節禮物，也祝天下媽媽們母親節快樂，而今天就是母親節，蔡依林也在臉書及IG上再度感謝母親大人，同時曬出小時候的舊照，讓人驚呼有「亮點」。
今天適逢母親節，蔡依林先後在IG及臉書上po出跟媽媽的溫韾舊照，她在IG上寫道：「To the most powerful person who inspired me so much all along！Mom, Thank u for being such a strong mentor in my life ! Happy mother's day !(給至今影響、啟發我最深的人，媽媽，謝謝妳成為我人生中最強的導師，母親節快樂)」，在臉書上則寫下：「小時候偷穿媽媽的高跟鞋，想要跟媽媽一樣漂亮！現在媽穿我的高跟鞋，跟我一拼高下！哈哈哈，祝全天下的母親們 一直美下去！高跟鞋穿起來～」，除了舊照之外，也附上蔡媽媽登上知名時尚雜誌的封面美照。
舊照中，蔡媽媽顯得非常年輕，跟孩子們站在一起，猶如姊妹合照，而且面貌跟天后女兒超相似，讓人直呼Jolin的漂亮與可愛，還真是遺傳到媽媽！至於舊照中年齡還很小的蔡依林，除了多了些萌感之外，穿著卡其色短裙的她，一雙勻稱長腿成了亮點，從小就顯現「逆天美腿妞」的優異資質，母女倆都美翻了！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。