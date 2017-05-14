繼女貼心送母親節大禮 徐若瑄好感動
藝人徐若瑄2014年嫁給新加坡富商李雲峰，隔年生下兒子小V寶，但對老公與前妻所生的2個女兒視如己出，今(14日)是母親節，她也收到繼女送的禮物，讓她直呼好感動。
徐若瑄曬出一家人合照，還有繼女送的禮物，開心寫下：「感謝貼心的寶貝女兒！一張DIY的用心卡片&親手煎的一顆荷包蛋」，讓她很感動，另外兒子病了2個星期終於痊癒，開始會調皮搗蛋，對她來說也是母親節大禮，最後她也感謝老公的陪伴，「好美麗的一天」。
網友也大讚2個女兒好漂亮，「長得很像，不知道還以為三個都是妳生的」、「就像林青霞一樣．孩子的媽都會感謝你的無私」。
(中時電子報)
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