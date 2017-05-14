北市「嬌」警推車爬坡200公尺 交通不打結

北市基隆路地下道有車輛拋錨，信義交通分隊女警和其他同仁合力將車推了200公尺上坡。（胡欣男翻攝）

5月12日星期五早晨8時許，上班尖峰時間，北市警方接獲通報，基隆路車行地下道往北塞車，信義分局警方立即趕赴現場，發現塞車原因係1輛黑色自小客車，行經基隆路車行地下道往北外側車道至松隆路口前，故障拋錨在地下道往北爬坡處，嚴重影響交通。

警方研判，倘若等拖吊車來排除，等待過程會使基隆路交通大打結，耽誤民眾上班時間，為立即恢復交通順暢，現場處理的信義交通分隊陳姓女警，與該車駕駛合力推車排除。

過程中，另外3名警察也趕緊前來支援，5人使盡力氣，終於成功推車爬坡200公尺至不影響交通處，不僅化解駕駛人窘境，也化解了上班尖峰時間可能遇到的交通問題。

(中時)