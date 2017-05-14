郭董民調勝小英不是假議題 前綠委點背後代表意義

總統蔡英文(左)、鴻海集團董事長郭台銘(右)。(資料照/合成圖)

受到川普當選美國總統的影響，從去（2016）年開始力拱鴻海董事長郭台銘選2020總統的聲音就不斷出現，而根據今年不同媒體所作的民調，都再再顯示郭董的支持度絕對能與總統蔡英文抗衡。不過，面對調查結果，綠營則表示此是假設性問題，認為不具意義；對此，前民進黨立委林濁水就指出，這議題怎麼可能沒有意義？點出其背後代表的是當前民心強烈思變的傾向。

今（14）日林濁水於香港媒體《東網》專欄表示，郭台銘選總統的這個議題，其所代表的不在於郭董會真的出馬且當選，而是一個政治局外人都可以於民調中威脅到現任總統，這表示，當前民心強烈思變這個不能掉以輕心的傾向。

林濁水接著提及，民眾對現有兩大黨與建制派政治人物不滿，進而期盼另一個局外人來領導國家，似乎已成世界潮流；從美國總統川普到法國總統馬克宏，甚至2014年當選台北市長的柯文哲皆印證了此現象。

在此脈絡發展之下，林濁水說，重點不是郭台銘將當選總統，或是只有他能夠選贏蔡總統，而是，「台灣民眾對兩大黨和他們的領袖們都高度不滿意和不信任時，民進黨要贏得2020的大選並不是沒有風險。」

至於會不會出現另外的有力挑戰者，或又是誰？林濁水認為，在有了柯文哲、川普、馬克宏一連串的意外，以至於意外才是常態後，「誰敢斷言台灣的2020不會把意外才是常態的戲碼繼續演下去？」

(中時電子報)