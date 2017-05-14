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「辛然配」5賽2冠 辛吉絲分享秘訣是...

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／綜合報導
詹詠然
詹詠然（右）、辛吉絲在馬德里網賽封后。（劉雪貞提供）

我國女網好手詹詠然，13日攜手「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)馬德里網賽捧起女雙冠軍，合拍不到4個月、5場賽事強勢奪下2座WTA頂級賽后冠，辛吉絲透露，場上開心作戰是「辛然配」成功秘訣。

「辛然配」決賽6比4、6比3拍落匈捷聯軍巴波斯（Timea Babos）／賀拉瓦柯娃（Andrea Hlavackova)，繼印地安泉賽封后之後，合力捧起紅土賽事首冠，共享女雙冠軍獎金32萬3200歐元(約新台幣1074萬元)。

詹詠然
詹詠然（左）、辛吉絲在馬德里網賽封后。（劉雪貞提供）

詹詠然說，「我想我們彼此打法很互補，融合在一起讓對方更完美。很開心能在這裡贏球，我也很期待下個大賽。」

此冠同時也幫助36歲的辛吉絲立下生涯百座WTA冠軍里程碑，包括5座大賽單打金盃，12座大賽雙打后冠，短短合拍4個月就有默契。

辛吉絲透露兩人成功秘訣，「場上開心打球是成功因素之一，當然和搭檔有良好關係也很重要。我們賽事前兩場並不好打，但我覺得我們一場比一場更進步。」

(中時電子報)

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關鍵字：辛吉絲詹詠然辛然配
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