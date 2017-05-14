中市啟動大甲交流道連結經國路外環計畫

台中市府建設局長黃玉霖表示，紓解大甲交流道甲后路至大甲市區車流，將可提升大甲地區聯外交通服務水準。（盧金足攝）

台中市府啟動大甲交流道連結經國路外環計畫路線圖。（圖／台中市府提供）

為紓解甲后路進出大甲塞車之苦，台中市政府建設局規畫「大甲交流道連結經國路外環道路」，道路循溫寮溪路廊開闢，全長2.768公里，開闢經費約8.66億元，工程分為兩期，目前已進行規畫設計，將逐年爭取編列經費完成。第1期工程預計可於2019年初開工，2021年完成；第2期工程目前也正辦理都市計畫變更。

市府建設局表示，甲后路為大甲交流道進入大甲區必經的道路之一，加上原132線外環道車輛匯入，車流繁忙，交通號誌多，時常讓下交流道往市區車輛在甲后路上塞車，假日更是車陣綿延，因此市府通盤規畫大甲聯外道路，推動「大甲交流道連結經國路外環道路」工程。

台中建設局長黃玉霖表示，該聯外道路路廊經都市計畫區及非都市計畫區，工程將採一次規畫設計，分期施作的方式推動，第1期先施作非都市計畫區範圍，施工長度1.668公里，總工程費含用地補償為4.25億元，完工後車輛即可經由甲東橋銜接至美村橋，馬上紓解部分車流量改善交通。

第2期因位處都市計畫區，先完成都市計畫變更程序後，接續辦理開闢工程，長度1.1公里，總工程費4.41億元，包括工程費2.94億元、設計監造費0.16億元、用地補償費1.31億元。

相關都市計畫變更程序方面，去年11月3日召開相關公聽會，今年2月底送內政部辦理都市計畫審議，內政部已訂於5月23日辦理審查，後續將逐年經費辦理用地取得及工程施作。

黃玉霖強調，建設局除編列工程470萬元規畫費用，今年度爭取4378萬5000元設計監造費，辦理包含第1、2期的全線設計作業。

此外，也提列2018年先期計畫，爭取第1期非都市計畫區範圍路段，用地取得6000萬元經費。後續配合第1期用地取得爭取工程經費，工程可於2019年初開工，2021年完成開闢。

大甲區今年4月已完成從外埔區三環路、從大馬路至甲后路3段，總長約4.32公里路平；加上市府逐年爭取經費完成道路開闢。

屆時將可完整發揮市區聯外道路功能，更為有效的解決當地壅塞問題，紓解大甲交流道甲后路至大甲市區車流，提升大甲地區聯外交通服務水準，促進地方觀光及整體經濟發展。

(中時)