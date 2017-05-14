LPGA》日巡福岡賽5年來首日將摘冠 盧曉晴第5

台灣「高球一姐」盧曉晴福岡賽第5作收。(美聯社資料照)

出戰日本福岡女子高球賽的日籍高爾夫女將鈴木愛，14日從領先位置展開第三輪賽事，試圖挑戰今年第一冠，最後他打出72桿成績，以總桿數209桿順利帶回勝利，同時也成為該賽事5年來首位拿下冠軍的日本球員，至於台灣「高球一姐」盧曉晴則打出214桿，以第5作收。

鈴木愛此役抓到4度抓鳥成功，另有2個柏忌、1個雙柏忌，以三輪成績低於標準桿7桿的209桿，領先第2名韓國女將李民英2桿拿下勝利，至於爭取此賽事三連霸的韓國女將金荷娜則以低於標準桿5桿居於第4。

而盧曉晴昨打出低於標準桿2桿的70桿，以總桿數142桿躍居並列第4，僅落後領先的鈴木愛5桿，不過這場比賽狀況普普，最後只打出低於標準桿2桿的214桿居於第5，未能如願奪得本季第2冠及日巡第13冠。

(中時電子報)