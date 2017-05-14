瑞士版「五月雪」 開在日內瓦湖畔最美麗的小鎮
時序入春，正是大自然最生氣盎然的時刻，遍野花海綻開。不負春光不負卿，瑞士日內瓦湖畔的小鎮蒙特勒(Montreux)在春季往往遍野開滿水仙花海，葉茂花繁畫面美似「雪景」，相映湖面波光粼粼、遙望阿爾卑斯山，百餘年來幾如一轍，吸引眾多名人雅士到訪甚至定居於此，壯觀景緻被譽為「瑞士五月雪」。
如果說瑞士是「歐洲的公園」，蒙特勒就是瑞士的「香格里拉」。瑞士小鎮蒙特勒依傍在日內瓦湖東岸，終年溫和氣候孕育周圍種植多處葡萄園，而壯麗的湖畔風光亦發展為度假勝地，是橫穿瑞士「黃金快車」的鐵路起末點，展開壯觀的鐵路冒險之旅，全景車窗盡是美景輪播，春夏之際花海綻開、藍天綠地相襯。
每年5月到10月是瑞士旅遊旺季，這時也是「蒙特勒五月雪」盛開時節。從5月到6月期間，蒙特勒的高山水仙花海漫山遍野，隨風拂動。蒙特勒與水仙花節的盛名，一如到荷蘭賞鬱金香、普羅旺斯遊薰衣草田，可跟著在地導遊腳步，尋找水仙花毯步道小徑。
(中時電子報)
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