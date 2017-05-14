快吃這6種食物 遠離惡性腫瘤

想要遠離惡性腫瘤，可以從日常生活飲食下手。(圖/達志影像/Shutterstock)

惡性腫瘤一直占居國人10大死因榜首，因此坊間抗癌產品無不熱賣，想要遠離惡性腫瘤，可以從日常生活飲食下手。

依據優活健康網，阮綜合醫院營養室陳香吟主任表示，正確選擇食物可以減少癌症發生，以下6種食物具有防癌效果。

1. 大豆：非發酵的黃豆製品，可以降低乳癌、大腸癌及前列腺癌的機率；然而，有黴菌及黃麴毒性的感染，味增、豆腐乳及醬油等發酵的黃豆製品建議少吃。

2. 茶：茶葉中含有兒茶酚等抗氧化成分，以綠茶最多、烏龍茶次之、紅茶則含量最少。

3. 大蒜、洋蔥：在流行病學調查發現，大蒜及洋蔥有降低大腸癌、胃癌及膽固醇的作用，其他氣味重的蔬菜如青蔥、韭菜，也具有相同效果，而僅吃提煉的大蒜精及大蒜藥片則沒有同樣功效。

4. 十字花科蔬菜：深黃色及紅色的蔬果皆含有豐富的β類蘿蔔素，吃大量蘿蔔素蔬果的民眾，較少機率得到肺癌及表皮癌症，前提是要吃含有纖維質及維他命C的蔬果，長期只吃蘿蔔素藥片的民眾，只會增加肺癌機率。

5. 薑：薑黃素具有抑制突變的抗癌作用，但對食道較有刺激性，且具有抗凝血性，因此胃潰瘍及準備要動手術的民眾要小心。

6. 含纖維素食物：富含纖維素的芹菜、大蒜及香菜，不但可以減少糞便停留大腸的時間，也可以稀釋脂肪濃度，既減少致癌物質與腸粘膜接觸的機會，也降低致癌物質對人體代謝的影響。

世界衛生組織就曾提出不抽菸、正確吃、持續身體活動、維持正常體重，就能降低60~70%的罹癌機率，而每日攝取至少5蔬果也可以降低20%風險。

(中時電子報)