高雄》「世界任你郵」 高應大跨文化12國特色美食展

高應大14日舉辦2017跨文化活動─「世界任你郵」大型異國文化美食展，攤位設置了闖關遊戲。（呂素麗翻攝）

高應大2017跨文化活動─「世界任你郵」大型異國文化美食展，索羅門群島駐台大使伉儷出席。（呂素麗翻攝）

高應大14日舉辦2017跨文化活動─「世界任你郵」大型異國文化美食展。（呂素麗翻攝）

高應大「世界任你郵」大型異國文化美食展14日由國際長黃義俊（右二）等人主持開幕。（呂素麗翻攝）

為了讓學生了解各國節慶及美食文化，國立高雄應用科技大學14日首度與高雄醫學大學合辦2017跨文化活動─「世界任你郵」大型異國文化美食展，有穿著傳統服飾的學生大使迎賓及快閃舞蹈表演，更有12國特色美食文化攤位，索羅門群島駐台大使伉儷也到場與師生同樂，十分難得。

文化美食展由學生大使及國際學生組成的12個國家攤位，分別為越南、印尼、日本、台灣、德國、印度、法國、墨西哥、蒙古、義大利、貝里斯及索羅門群島。

每個國家各代表不同月分及當地節慶，這次活動有別以往，參加者於活動入口處領取DM及登船證，憑證至各個攤位進行闖關並獲取印章，集滿章後至服務台蓋上出境章即可免費兌換各國的美食餐券。

現場除了國際學生及校內社團輪番上陣表演，學生大使與外籍生也穿著船長、水手服及各國代表性服飾進行快閃舞蹈，炒熱現場氣氛，讓大家體會異國文化節的樂趣。

高應大國際長黃義俊表示，該校國際大使已成立10年，今年首度與高醫大合作擴大辦理，期望透過這場異國文化節活動，讓前來參加的學生可以更了解各國傳統節慶及當地特色美食，並藉由兩校的合作，提供國際生和學生大使有更多交流成長的機會。

我國邦交國索羅門群島駐台大使Joseph Pius Waleanisia和夫人Roselee Bird Waleanisia更親臨會場與師生同樂，體會這場難得的跨文化異國活動。

索羅門群島駐台大使表示，很高興能參與此次盛會，不僅可品嚐各國美食菜餚及文化交流，更可藉此機會了解學生目前的學習狀況，給予支持與鼓勵，對於學生大使們精心策劃的活動深感佩服。

大使夫人更送上海豚意象的木雕紀念品，象徵兩國的友好關係，也希望藉由溫馴的海豚，帶領國際生在台灣這段學習的旅程，彼此交流成長，體驗異國文化、航向世界的大海。

(中時)