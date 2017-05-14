高雄10月啟用電動汽車共享系統 擬半小時收150元

高雄率先引進全台首例「電動汽車共享系統」，今年10月將完成1處示範站供體驗，2年內完成50處租賃站，提供至少84輛電動車甲地租乙地還服務，初步擬定30分鐘150元；圖為歐洲的電動車共享點。(交通局提供)

高雄率先引進全台首例「電動汽車共享系統」，今年10月將完成1處示範站供體驗，2年內完成50處租賃站，提供至少84輛電動車甲地租乙地還服務，初步擬定30分鐘150元；交通局指出，民眾可像租借C-bike一樣，在路邊就能租借電動汽車暢行，向智慧低碳城市邁進一大步。

因應全球暖化及空污問題日益嚴重，共享取代持有的觀念是全球發展趨勢，為降低汽車持有率、改善空汙，高市交通局率先全國推動「電動汽車共享系統（K-Ecar sharing）」；交通局已順利招商，由電馳公司得標，將結合國內汽車大廠提供電動共享汽車服務，在行政中心、觀光景點、捷運站、商圈等地規劃建置租賃站。

交通局表示，今年10月生態交通全球盛典期間將亮相，讓市民朋友感受、體驗綠能載具潮流，屆時設置1處示範租賃站，預計1年內完成5處租賃站，2年內完成全部共50站，提供至少84輛電動車，而每站也至少設5個車格。至於租賃站設置地點，將逐一勘查。

未來民眾只要加入會員，透過電子化認證方式，就可進行租借，透過手機app完成相關租借服務，或利用app按鍵即可開閉車門，比起傳統使用實體鑰匙更加安全，數位鑰匙減少被偷竊或遺失風險，且每輛電動汽車均與後端控制平台連線，營運團隊可隨時掌握每輛電動汽車電量、位置、使用客戶及時間等。

電動汽車共享系統採甲地租車乙地還車模式，減少尋找停車位問題，如路邊會劃設電動車停靠區，租借民眾可像借C-bike一樣方便；並依實際使用時間長短計費，民眾不僅可省去購車成本，又可節省稅金，初步規劃30分鐘租金150元、1小時300元。

(中時)