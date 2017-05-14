台中慈濟浴佛大典 輪椅母女現身孝感人心

台中慈濟醫院14日盛大舉辦浴佛典禮，中南部240位法師共襄盛舉。（陳淑娥攝）

戴春香（左）與母親形影不離，即便自己坐輪椅，仍舊無怨無悔的在後方推著媽媽（右）。（陳淑娥攝）

台中慈濟醫院14日盛大舉辦浴佛典禮，中南部240位法師共襄盛舉，帶領大眾透過莊嚴隆重儀式感謝佛恩、父母恩及眾生恩；一對輪椅母女因先後車禍，相依24年形影不離，今日在佛前俯首合十，女兒戴春香感動到淚水在眼眶中打轉。

戴春香陪著63歲的母親，在台中慈濟醫院參與生平首次浴佛典禮，過去24年，母女先後遭遇車禍，雙雙不良於行，一直到慈濟社區師姊張美華2012年登門訪視，苦勸1年多才，戴春香才願意接受手術矯正雙腳。

張美華見證這對母女形影不離，不論吃飯、睡覺、刷牙、洗澡等日常生活起居，戴春香都隨侍在側，無微不至地照顧媽媽，即便手術後，戴春香坐在輪椅上，仍從後面推著媽媽輪椅走，孝心十分感人。

戴春香表示，媽媽車禍後腦部開刀，出院回家後，兩眼只能直直看著天花板，誰也不認識，話也不會講，只能一字一字像小孩一樣教她，她也常與媽媽「搭嘴鼓」，用心良苦地希望媽媽反應靈活不遲鈍。

戴春香直說自己只是陪伴，認為人老沒子女在身邊很可憐，剛好自己受傷只能待在家裡，就順理成章照顧媽媽。她擔心地說，「媽媽最怕我不要她，只要找不到我就一直哭，我不放心她一個人在家！」慈濟人也安排母女同住護理之家，戴春香目前努力復健，希望盡快恢復肌力，能走得更穩及更好。

(中時)