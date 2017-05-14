Ella怕熱超狂荒唐事 坐月子沖冷水澡
女子天團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）上月升格當媽，生下兒子「勁寶」，今年首度過母親節的Ella，也有感而發，透露在坐月子期間，吃好住好，有老公賴斯翔打理家務、生活大小事，讓她可以輕鬆調養身體，不過陳嘉樺也坦承自己怕熱，偷偷沖了幾次冷水澡！
Selina日前曾透露，Ella坐月子時做出荒唐事，對此，陳嘉樺昨（13日）發文自首，坦承自己太怕熱，因此偷沖幾次冷水澡，Ella超狂荒唐事驚呆眾人。不過儘管陳嘉樺已當人母，不過媽媽仍對她放心不下，也讓Ella忍不住感慨：「看在母親的眼裡，你就是永遠需要被照顧的孩子。」
Ella也曬出她在坐月子照，只見她四肢依舊纖細，俏皮坐著鏡頭擺出各種姿勢，還隱約曬出美胸，當媽後的Ella更添幾分成熟韻味。
(中時電子報)
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