Ella怕熱超狂荒唐事 坐月子沖冷水澡

陳嘉樺自首荒唐事，坦承自己怕熱，偷偷沖了幾次冷水澡。（圖／取材自陳嘉樺 Ella臉書）

女子天團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）上月升格當媽，生下兒子「勁寶」，今年首度過母親節的Ella，也有感而發，透露在坐月子期間，吃好住好，有老公賴斯翔打理家務、生活大小事，讓她可以輕鬆調養身體，不過陳嘉樺也坦承自己怕熱，偷偷沖了幾次冷水澡！

陳嘉樺今年首度過母親節，她也有感而發。（圖／本報系資料照片）

Selina日前曾透露，Ella坐月子時做出荒唐事，對此，陳嘉樺昨（13日）發文自首，坦承自己太怕熱，因此偷沖幾次冷水澡，Ella超狂荒唐事驚呆眾人。不過儘管陳嘉樺已當人母，不過媽媽仍對她放心不下，也讓Ella忍不住感慨：「看在母親的眼裡，你就是永遠需要被照顧的孩子。」

Ella也曬出她在坐月子照，只見她四肢依舊纖細，俏皮坐著鏡頭擺出各種姿勢，還隱約曬出美胸，當媽後的Ella更添幾分成熟韻味。

(中時電子報)