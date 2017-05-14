MLB》向沃爾看齊！哈波敲再見轟率國民勝費城人

「強打少年」哈波轟出致勝2分炮，率國民擊敗費城人。(美聯社)

巫師沃爾(John Wall)昨飆進致勝三分，戲劇性率隊擊敗塞爾提克保住晉級希望，成為華盛頓的大英雄，如今畫面轉到棒球場上，相似的劇本再度上演，這次主角換成強打少年哈波(Bryce Harper)，他14日出戰費城人一役，在兩隊4比4平手時，轟出2分炮率隊6比4贏球，賽後他興奮的說，「就像沃爾一樣，向對手說再見！」

此役國民先發羅阿克(Tanner Roark)遇襲，僅投4.2局就失4分退場，不過他們5下靠騰納(Trea Turner)的2分炮，以及齊瑪曼(Ryan Zimmerman)2出局一二壘有人時適時的二壘安打，打進4分追成平手，隨後幾局雙方陷入得分乾旱期，即便有人上壘，卻都無法攻得分數。

戰到9下，國民面對費城人小將E.拉莫斯(Edubray)，雖亞當林(Adam Lind)一開始就敲安上壘，但接著連續2名打者卻都被拉莫斯解決，眼看要進入延長，哈波此時挺身而出，相中一顆95英里(約152公里)速球，轟出438英呎的再見2分炮，助國民順利把勝利留在主場。

哈波甫與國民簽下破紀錄大約，但他其實此役發揮得並不好，前3打數都繳了白卷，不過最後能成為致勝英雄，他相當開心，「在那樣的情況下，你只能盡自己所能的去做好每件事，幫助球隊贏得勝利，面臨這種重要的時刻，總會希望能替球隊貢獻適時一擊，很開心今晚我有嘗試這麼做！」

哈波神奇的一棒，幫助國民戲劇性奪得勝利，總教練貝克(Dusty Baker)也對他的表現感到不可思議，「在那種時刻，必須像個男人一樣堅強，他把握住好打的球作攻擊，他沒有試著強拉，卻把球打到球場最深遠的中外野，不少人說，如果有人能把球打出中外野，就得向他脫帽致敬，今晚每個人都該這麼做。」

(中時電子報)