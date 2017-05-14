你今天愛媽媽了嗎？快跟彰化學童一起大聲告白
你對媽媽說愛了嗎？彰化縣埔鹽鄉天盛國小在本周發起「母親節傳情」活動，鼓勵全校師生把對媽媽的愛，以錄影方式錄下真情告白，上傳張貼在學校官方臉書粉絲頁，吸引不少人按讚分享。
媽媽辛苦了！我愛你。不少家長聽到子女們感性告白忍不住感動到哭，也有家長留言直呼感謝學校用心出了這份作業，讓他們深深有感孩子真的長大懂事了。
天盛國小鼓勵學童慶祝母親節時，要懂得勇敢把對媽媽的愛大聲說出來，因此鼓勵全校學生嘗試把母親平日的辛勤、與對子女的關愛以短文方式寫下來，然後大聲讀給母親聽。
部分學童把「愛的告白」的整段過程PO網，吸引不少人按讚，校方也把活動在學校禮堂重現，學生們輪流上台，向媽媽大人大聲告白，平時總是忍不住就變得兇巴巴、碎碎念的媽媽們，聽到孩子們的真心話，多數都紅了眼眶，感動到把子女「攬條條」。
越南籍媽媽阮氏說，讀小四的兒子平時就貼心，但從小家裡還是比較保守，很少把愛與感謝掛在嘴邊，這次聽到兒子大方說愛，也學會感恩，讓她覺得很欣慰。
校長施榕鑫表示，母親節是充滿感恩的節日，透過這次活動鼓勵學生懂得適時把愛說出來，還有企業家因為認同這樣理念，慷慨贊助全校師生一人一台MP3，把想說的話錄進去，永久保存全校學童對媽媽們的愛，未來母子們想聽就聽、永不失真。
(中時)
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