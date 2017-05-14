客訂40條母親節蛋糕未取 業者認賠大放送
台東市兼營甜點的旅宿業者，10日接獲某社團來電訂購40條初鹿生乳捲蛋榚，做為母親節禮品。未料對方未依時間取貨，打電話詢問，對方竟說不要了，老闆只好認賠，今天下午將蛋糕免費送人，當天營收也捐給社福機構。
台東翠安儂風旅負責人黃治鈞說，本月10日某社團來電，要訂初鹿生乳捲，電話中約訂13日晚間先交貨30條，15日再交貨10條，訂貨人還親自來店看貨，店方還貼心的幫忙準備了母親節小卡片及康乃馨，未料13日晚上，對方遲未取貨，打電話去問，對方竟說不要了。
黃治鈞說，生乳捲都是交貨當天現做，母親節期間又是蛋糕訂量最多的時段，為了這筆訂單，特別挪出生產線來製作，對方卻一句話就不要，讓他們很生氣。
黃治鈞在臉書上PO文公告，於今天下午2點免費送，為求公平，事先訂購者也免費獲得許多網友力挺，也吸引大批民眾排隊等候，喜滋滋地拿到1條價值390元的初鹿生乳捲，店方還加碼送康乃馨及甜點，讓未領到蛋糕的民眾不會空手而回。
而訂購生乳捲的李姓社團負責人也PO文回應，原是向店方詢價，並無下訂或是任何書面填寫資料，因為會員反應改送其他禮品，「彼此如有溝通不良在此致歉」。強調，昨天晚上店方打電話詢問時，為了避免損失，請店方把貨送來，店方卻說不必了，「請勿以訛傳訛，誤導視聽」。
對此說法，黃治鈞表示，在向對方電話表達不滿後，對方回說「你們就把貨送來」，他更不能接受，他說，強迫人家吃，生乳捲也失去了幸福的滋味，寧可愛心大放送。
(中時)
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