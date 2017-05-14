龜山印刷廠母親節遭祝融，大批警消救援。(蔡依珍翻攝)

龜山印刷廠母親節遭祝融，大批警消救援。(蔡依珍翻攝)

龜山印刷廠母親節遭祝融，大批警消救援。(蔡依珍翻攝)

龜山印刷廠母親節遭祝融，大批警消救援。(蔡依珍翻攝)

龜山印刷廠母親節遭祝融，大批警消救援。(蔡依珍翻攝)

龜山印刷廠母親節遭祝融，大批警消救援。(蔡依珍翻攝)

位於桃園龜山的一間印刷業工廠，下午近3點傳出遭祝融，濃濃黑煙直竄天際，大量辦案電話湧入，桃園警消獲報，派出22輛消防車和40名消防員到場滅火，發現6層樓建築中，起火的4樓濃煙密布，初步了解並無人員傷亡，警消目前深入火場逐層搜索中。

(中時)