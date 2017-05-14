顏若芳要移除都市計畫樁位點 專家說萬萬不可

台北市議員顏若芳在臉書上PO出將都市計畫樁位點磨平的照片，遭到網友撻伐。(圖/取自顏若芳臉書)

土木專家陳士修表示，都市計畫樁位點是所有建築線、建築物的地籍資料，以及捷運、橋樑、地下隧道等公共工程，甚至鄰房爭議或界線爭議，都是以此為基準來進行測量。圖為新北市景平路捷運施工。（圖/葉書宏）

台北市議員顏若芳12日在臉書貼文，民眾在路上是否走路常常踢到一顆圓圓的小東西，如同人行道絆腳石？她要求清查並移除，但這些其實是「都市計畫樁位點」，顏若芳的言論馬上遭到大批網友打臉。土木專家表示，這些樁位點式測量的重要依據，移除是「萬萬不可!」

顏若芳表示，質疑政府常設立一些東西會造成民眾受傷，若這些設施已不需要，應全面清查移除，並呼籲身受其害的民眾向她投訴。然而，不少網友在貼文底下表示，這些圓形物體是「都市計畫樁位點」，是土地開發、確定界址、建築線甚至路寬的重要測量依據，現在用不到不代表以後也用不到，更有人直言「土木系看到這篇會中風」。事後，顏若芳回覆，說是當時建台北捷運時所設，當天經由捷運局現場會勘，「確認無須使用此點」而拆除。

據中央社報導，達欣工程副總經理兼發言人陳士修則表示，所有建築線、建築物的地籍資料，以及捷運、橋樑、地下隧道等公共工程，甚至鄰房爭議或界線爭議，都是以此為基準來進行測量，可說是「地表上的基準」。他認為這「萬萬不可移除」，一旦移除後若要再用，不僅政府單位要派人重新確認，更要花費額外的人力、物力與時間成本。

陳士修也強調，都市計畫樁位點體積小，幾乎與地面平行，設置時也已考慮到用路人便利性，因此多半設置在人行道邊緣而非中間；相較之下，人行道上常見的電力箱或電信箱，反而更容易影響民眾到行走安全。

(中時)