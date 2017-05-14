工程款被吞借錢被倒 木工背債六百萬遭通緝

從事木工的辜姓男子，因工程款被設計師侵吞，替友人借錢又被倒，害得他背負600萬債務還遭通緝。（張企群翻攝）

從事木工的40歲辜姓男子，先前受託進行室內改建工程，未料，完工後設計師竟私吞工程款避不見面，害他付不出材料錢；雪上加霜的，又遭友人設計幫忙借錢，事後友人卻不肯還錢，導致他背債600萬元遭通緝，前天被北市刑大特勤中隊查獲到案，留下4個嗷嗷待哺小孩，景況堪憐。

台北市刑警大隊特勤中隊於5月12日11時許接獲線報，經過2小時漫長等候，在基隆市麥金路查獲詐欺通緝犯辜姓男子。辜男得知自己遭通緝時，感到相當訝異，經警方提示通緝罪名後，才想起那段不堪回首的往事。

他向警方娓娓道出，原本從事木工的自己，先前經設計師委任進行一樁大型室內改建工程，不料完工後，設計師卻將工程款佔為己有，且避不見面，導致自己無法支付相關材料款項；後又遭友人設計向人借調資金，友人取款後卻反悔不願還款，害他前後欠下600多萬元的債務，因此才會遭人提告。

辜男說，他原想試著努力工作償還債務，豈知屋漏偏逢連夜雨，身體卻在此時中風無法工作，妻子也因債務離婚求去，留下4個孩子嗷嗷待哺，現今真是走投無路，不知該如何是好。

警方聽聞後，雖同情辜男處境，但仍建議其應尋求相關法律扶助，以爭取自身權益，並應正視債務問題，利用調解管道進行協商，才能早日回歸正常生活；並提醒其未按址居住，應主動告知司法機關，避免通知不到，再度遭到通緝。

(中時)