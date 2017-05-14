高鐵為母親節加開北返班次

為加強母親節疏運，台灣高鐵今天加開一個班次。（資料照／台灣高鐵提供）

台灣高鐵公司為加強疏運母親節假期北返嘉義、雲林、彰化、苗栗等地的旅客，將於今（14）日加開一班自台南站發車之北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外）。

加開班車資訊：北上8802車次─19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。

(中時)