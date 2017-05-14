金大建築系畢展 看見被「設計」的金門

金大建築系畢業評圖現場之一。（金大提供）

金大建築系畢業評圖現場之二，左為發問者成大建築系吳光庭教授。（金大提供）

國立金門大學建築系106級首屆5年制畢業設計，以「回．家」為主題，呈現對空間與環境的人文關懷，兼有地域發展深度討論的作品展覽，將於本月16日至20日在該校多功能活動中心1樓中廊登場。

金大指出，此次展覽以「回．家」為主題，分為心靈、都市、商業、休閒、教育、生態、車站、住宅等8個展區，串聯出1條回家的路程，期待這樣的路徑與作品安排可以更親近大眾，而從個人作品呈現、展架施作到展場設計規畫，都是36位畢業生在金大建築系主任許正平及班導師曾逸仁副教授的帶領下共同完成。

曾逸仁指出，畢業設計在於完整呈現5年的學習成果，該系在4月28-30日已先辦理「106級畢業評圖」，邀請國內外重量級建築師與學界教授總評，與學生共同研討評析，經驗傳承，並進行產學實務交流。這些學者、專家包括2016年台灣建築獎得主廖偉立建築師、前北美館館長成大建築系吳光庭教授、2013高雄厝綠建築大獎趙建銘建築師、2016第五屆台灣住宅建築獎首獎黃介二建築師，及來自北京的著名建築雜誌El Croquis編輯姜冰博士等13人。

金大表示，參與評圖的建築師、教授對金大學生提出有關空間、環境改善與設計策略，或以金門居民生活空間、人文社會議題進行討論的特質感到高度興趣。

姜冰博士表示，唯有年輕人關注地方空間營造，並致力於地域發展的討論，才能激發更多關懷鄉土與改善空間品質的動力，特別是金門擁有豐富文化地景，學生創意結合地方生活議題，產生一種良性互動，也迸發對地方關懷的熱情。

許正平也指出，金大建築系除著重建築專業養成外，也致力於培養對地域建築、文化資產、城鄉聚落保存規畫、綠建築等領域之理論及實務兼備的人才，教學成果備受肯定，相信在師生努力下，未來表現將更加卓越。

此次畢業展內容豐富多元，除畢業生的36組作品外，還一併展出去年11月在金城鎮東門市場進行的一連串「試場」活動紀錄。5月16日至20日在金大多功能活動中心1樓中廊展出，6月3日至7日將於高雄市大東藝術中心展出。

(中時)