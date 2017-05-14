校護克服腦腫瘤 樂觀面對學生博得「暖媽」稱號

陳慶怡引導學生正向思考，成為學生眼中的「暖媽」。（市府提供）

陳慶怡與孩子相處融洽。（市府提供）

新竹國小護理師陳慶怡，15年前從醫院加護病房投入校園，長期以來站在守護學童健康的第一線，不料多年前發現腦部得腫瘤，開刀後雖獲控制，但至今仍與頭痛為伍，但她熱愛生命，常以自生經歷與孩子們分享，引導正向思考，成為學生眼中的「暖媽」。

她猶記校內1名高年級弱勢學生，因父親吸毒被關，阿嬤年邁無力照顧，陳慶怡擔心孩子健康不良，常找機會讓孩子帶食物和衣服回家與家人分享，從不計較回饋。

陳慶怡不僅是學校護理師，更是竹市3362位護士公會中的常務理事，年年擔任護士節慶祝大會的節目主持人，說學逗唱樣樣精通，才華洋溢。

(中時)