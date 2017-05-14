意外阻止勒索病毒專家警告 可很快捲土重來

一台被病毒侵入、檔案被加密電腦。(美聯社)

意外阻止勒索病毒WannaCry擴散全球的英國專家警告，雖然病毒攻擊暫時停歇，但背後的駭客很快就會了解為何會被阻止、然後再度發動攻擊。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，這名匿名為@malwaretechblog、來自英格蘭西南部的22歲專家警告，這個病毒攻擊會捲土重來，他呼籲民眾更新Windows作業系統更新、然後重啟電腦。協助對抗這個病毒的資訊安全公司思普(Proofpoint)的資深工程師Darien Huss說，製作一個沒有銷毀開關、或是一個只有他們可觸發的開關的病毒不難，他也擔心會有人利用這個病毒的程式碼，並將它加入自己做的病毒裡。

Malwaretechblog在病毒攻擊發生當天，在和朋友吃午餐時看到相關新聞，聽到英國健保和組織受到影響，回到辦公室後他研究了病毒的樣本、發現它和一個沒有註冊的網域有關，因此他花了10.69英鎊(416台幣)註冊了這個網域。一註冊就觸動該病毒的「銷毀開關」(kill switch)，使病毒停止擴散。

他會買這網域是因為他的公司專門追蹤殭屍網路(botnet)，而註冊這些網域可以讓人了解這些殭屍網路是怎麼擴散的。註冊這個病毒的網域後，一開始他很擔心做錯了有點嚇到，但後來才發現做了一件好事。他現在決定繼續保有這個網址，他和同事也在蒐集相關IP位址，然後將這些資料交給執法單位，請他們通知受害者。

昨天世界各地許多人發現電腦開機後所有文件都被加密鎖住，除非他們用比特幣交出300美元以上的贖金，不然就無法要回他們的檔案，受害者付出的贖金據說高達10億美元。目前受害者包括FedEx、德國和俄羅斯的鐵路公司、歐洲各地的工廠和電話公司，以及英國健康署等。

(中時電子報)