周曉涵帥氣親弟曝光 風頭卻被她倒奶pose搶光！

周曉涵曝光小4歲帥弟弟，但倒奶pose卻搶光弟弟風采！(取材自周曉涵IG)

藝人周曉涵擁有天使般的甜美臉孔，而這2、3年成為內衣品牌代言人的她，更讓人發現她還擁有「魔鬼身材」，讓粉絲又愛又忌妒，而她也經常上社群網站分享美照與生活點滴，最近她前往日本旅遊，跟媽媽在京都度過開心的母親節，此外，同行的旅遊夥伴中，出現一枚鮮肉帥哥，原來是她的親弟弟！

周曉涵近日到日本旅遊，不時就在IG上分享當地風光，也曝光了這次出國的旅伴是最親愛的家人，今天她貼出的一系列夢幻美照中，有張帥哥陪吃點心的照片，她也揭曉男子身分，寫下「我與我弟」，原來照片裡的帥哥是小她4歲的親弟弟。

而粉絲除了稱讚周弟高大帥氣、頗有日本性格男子fu外，也笑說弟弟的風頭都被姊姊的犯規pose搶走了，照片中周曉涵穿著白色細肩帶上衣，微向前傾的「倒奶」動作，凸顯出她豐滿的上圍，粉絲紛紛笑稱「那個胸太犯規了」、「請把妳的乳溝收起來姐姐」、「眼睛該看哪裡」，一秒搶光弟弟風采！

(中時電子報)