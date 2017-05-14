政治人物頻失言 他說台灣已成「幹話之島」
台灣政治人物失言幾乎已成慣性，每隔一陣子就會聽到。近來總統蔡英文受訪時，提到有人質疑她執政後，街上陳抗不斷，她表示，有事情就大聲講，但是，「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」引起各界熱議；無獨有偶，台北市長柯文哲日前脫口一句「被強暴的比誘姦便宜」，連自己幕僚都看不下去。對此，筆名人渣文本的時事評論家周偉航就說，台灣儼然已成幹話之島。
總統蔡英文近來一句「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」引起各界熱議，雖總統府當日就出面澄清，稱總統是鼓勵大家「大聲講」勇於表達意見，而作為政府就要把人民聲音聽進去，並開始解決人民的問題，這樣人民未來就可以不用大聲訴求，但仍止不住各界批評，認為總統就是失言了。
而快人快語的台北市長柯文哲，日前赴議會報告，談到都發局所提出的標購制，竟以「被強暴」比擬未來公告現值15％徵收的公保地，用「被誘姦」比擬以市價徵收的機關用地，稱「被強暴的比被誘姦的便宜」，讓在場議員傻眼；就連柯的發言人都直言，「覺得市長有點白目。」
今周偉航就在臉書表示，台灣講幹話的人越來越多，除了蔡英文與柯文哲外，他更提及前新聞局駐外官員郭冠英，早先受訪時力挺疑為狼師的陳星，語出驚人地說道，「性侵沒被抓到就合法。」讓周不禁感嘆，「人人都在講幹話，台灣儼然已成為幹話之島。」
周偉航進一步指出，過去幹話確實沒現在多，但隨著媒體開放，公眾人物的低智商或低情商就有了曝光的機會；他更諷刺地說，「台灣的人拘束器被打開，自此也就進入了大幹話時代。」
(中時電子報)
文章來源：周偉航臉書全文
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