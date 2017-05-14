港星胡杏兒宣布懷孕喜訊

胡杏兒貼出孕肚照。（取自胡杏兒新浪微博）

胡杏兒在微博貼出丈夫親吻孕肚照。（取自胡杏兒新浪微博）

14日母親節，港星胡杏兒在新浪微博宣布懷孕好消息，引來網友祝福。

胡杏兒在微博貼文說：「今年的母親節太特別了，感恩上天送給我們的禮物，感覺好奇妙。我們的李寶寶已經迫不急待在我肚子裡做起仰臥起坐了，寶寶再等一下，爸爸和媽媽也很期待和你見面呢！」

她曬出與丈夫在馬爾地夫旅遊的合照，丈夫親吻胡杏兒孕肚，十分有愛。

2015年12月胡杏兒和Philip Lee舉行婚禮。今年4月，胡杏兒透露已經停止接戲，為生娃做準備。

(旺報)