鋒面要來了! 下週全台防雷雨

中央氣象局預報，明(15)日起受鋒面影響，未來一週全台都要小心雷雨。(圖/趙雙傑)

中央氣象局預報，明(15)日起受鋒面影響，未來一週全台都要小心雷雨。

氣象局說，今日自午後北部地區及中南部山區，亦有局部短暫陣雨或雷雨。並從15、16日受鋒面影響，天氣不穩定，各地將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並可能有局部大雨。

氣象局預測，17日到20日鋒面南移並滯留在巴士海峽，17日至19日南部及東半部有短暫陣雨，午後其他地區也有局部短暫雷陣雨，20日各地有短暫陣雨。

(中時)