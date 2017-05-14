恭喜！37歲胡杏兒結婚2年 母親節宣布懷孕

胡杏兒今宣布懷孕。（圖／取自胡杏兒微博）

胡幸兒曬出唯美孕照。（圖／取自胡杏兒微博）

胡杏兒宣布懷孕。（圖／取自胡杏兒微博）

胡杏兒宣布懷孕。（圖／取自胡杏兒微博）

今天是一年一度的母親節，不少明星曬出和媽媽的合照表達滿滿愛意，37歲香港女星胡杏兒也特地選在今天宣布懷孕喜訊，在微博PO一系列和老公的甜蜜孕照，並貼出寶寶的超音波照，和網友一起分享喜悅，受到大批祝福。

胡杏兒2015年和圈外男友Philip（李乘德）結婚，今開心在微博表示「今年的母親節太特別了，感恩上天送給我們的禮物，感覺好奇妙。」並貼出和老公在馬爾地夫的度假照，只見男方輕吻她的孕肚，而她的臉上盡是藏不住的幸福感，另外幾張則是她捧著微微隆起的孕肚，漫步在藍天白雲的海灘上，畫面相當唯美。

胡杏兒分享寶寶超音波照。（圖／取自胡杏兒微博）

此外，胡杏兒也分享孩子的超音波照，俏皮說「我們的李寶寶已經迫不急待在我肚子裏做起仰臥起坐了，寶寶再等一下，爸爸和媽媽也很期待和你見面呢！」而李乘德也默契地喊話「我們迫不及待地想見到你！所以現在我只是試著聽你微弱的心跳！」並不忘祝老婆「最美麗的媽媽，母親節快樂，老婆，第一個母親節快樂。」

(中時電子報)