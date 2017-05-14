欲被包養提供帳戶 女淪詐欺被告

一名蕭姓男子在包養網站自稱科技業主管，開出每月10萬元起跳的價格包養女性，再藉故向女子詐財共2000萬元，日前已遭台北地檢署起訴。另名被害蘇姓女子控訴遭蕭男騙走2萬4800元，檢察官循收受款項的帳戶找來王姓女子，王女供稱為了讓蕭男包養才提供帳戶，檢察官認為王女罪嫌不足，處分不起訴。

蘇姓女子提告指稱，與蕭姓男子透過交友網站結識，前年9月間，蕭男向她謊稱急需匯款給廠商，於是分別匯款1萬、1萬4800元至蕭男指定的兩個銀行帳戶，豈料蕭男日後不肯還錢也避不見面，因此提出詐欺告訴。

檢警循蘇姓女子提供的兩個銀行帳戶，找來帳戶所有人陳姓、王姓女子。陳女辯稱，帳戶是母親開設用來提供生活費；陳女之母也說，因為先前曾幫蕭姓男子購買遊戲點數，才請蕭男將款項匯入帳戶，並不知道帳戶遭蕭男利用為詐欺帳戶。

王姓女子則大方供稱，因為在包養網站認識蕭姓男子，蕭男表示欲以每周五萬元代價包養她，因此才提供銀行帳戶。蕭男則辯稱，是王女向他借錢，才會請蘇女幫忙匯款。

檢察官認為，蕭姓男子曾為此與蘇姓女子簽下和解協議書，綜觀王姓女子、陳姓女子與證人說詞，難以認定兩女與蕭男共謀詐財，應屬單純帳戶遭利用，罪嫌不足不起訴。

(中時)