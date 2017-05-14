有媽媽的味道 學童親手製越南春捲孝敬媽媽
位在彰化縣二林鎮的育德國小，3名來台10多年的新住民媽媽，因懷念自己的家鄉味，特別在母親節指導育德國小50多名小朋友製作生春捲，帶回家跟媽媽、阿嬤、外婆分享。
新住民媽媽們也一起快樂過母親節，三位越南籍的媽媽張秋英、吳秀容和裴皇美，都隆重換上美麗的傳統服飾，與其他家長一起準備好高麗菜、紅蘿蔔、蝦仁、豬肉片等，拌上檸檬汁、糖等調味料，耐心的指導著孩子們，將米紙先泡開水軟化後，再將餡料包進Q彈、半透明的生春捲皮中
剛剛包好第一捲，就有孩子興奮大呼「要趕快拿給媽媽吃！」還有人忍不住食指大動，當場就吃了起來，直呼「酸酸甜甜，真好吃。」
吳秀容說，生春捲是越南的傳統美食、取材容易，可當春夏季節的輕食便當、晚餐配菜或前菜，因為女兒愛吃，所以常在家裡做；加上最近高麗菜物美價廉，所以也改用高麗菜來製做。
張秋英說，對她來說，生春捲就是外婆的味道，在越南各家都有媽媽們獨門調料與口味，只需米紙、高麗菜、米粉或其他青菜，還可以川燙一些雞肉或豬肉，高麗菜簡單醃漬，再拌入蝦米、檸檬汁與糖，熱量低、滋味又清爽，不用怕胖。
裴皇美也說，生春捲是越南國民美食，並不需要特別節日，就隨時可以吃，冰冰涼涼酸酸甜甜，天氣太熱也吃得下。老師劉騏慶指出，親情無國界，美麗的新住民媽媽教所有小朋友親手製作生春捲回去給媽媽吃，是最好、最貼心的禮物。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。