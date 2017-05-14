有媽媽的味道 學童親手製越南春捲孝敬媽媽

來自越南的新住民媽媽張秋英、吳秀容等盛裝打扮，穿上美麗的越南傳統服飾，到校指導育德學童製作家鄉味「生春捲」。(謝瓊雲攝)

50多名學童在三位越南籍新住民媽媽們的指導下學習製作生春捲。(謝瓊雲攝)

張秀英說，生春捲在越南是非常家常的國民美食，家家戶戶的媽媽們都有一套拿手獨門的配方。(謝瓊雲攝)

位在彰化縣二林鎮的育德國小，學習親手製作越南生春捲孝敬嬤嬤，歡度充滿新住民風情的母親節。(謝瓊雲攝)

位在彰化縣二林鎮的育德國小，3名來台10多年的新住民媽媽，因懷念自己的家鄉味，特別在母親節指導育德國小50多名小朋友製作生春捲，帶回家跟媽媽、阿嬤、外婆分享。

新住民媽媽們也一起快樂過母親節，三位越南籍的媽媽張秋英、吳秀容和裴皇美，都隆重換上美麗的傳統服飾，與其他家長一起準備好高麗菜、紅蘿蔔、蝦仁、豬肉片等，拌上檸檬汁、糖等調味料，耐心的指導著孩子們，將米紙先泡開水軟化後，再將餡料包進Q彈、半透明的生春捲皮中

剛剛包好第一捲，就有孩子興奮大呼「要趕快拿給媽媽吃！」還有人忍不住食指大動，當場就吃了起來，直呼「酸酸甜甜，真好吃。」

吳秀容說，生春捲是越南的傳統美食、取材容易，可當春夏季節的輕食便當、晚餐配菜或前菜，因為女兒愛吃，所以常在家裡做；加上最近高麗菜物美價廉，所以也改用高麗菜來製做。

張秋英說，對她來說，生春捲就是外婆的味道，在越南各家都有媽媽們獨門調料與口味，只需米紙、高麗菜、米粉或其他青菜，還可以川燙一些雞肉或豬肉，高麗菜簡單醃漬，再拌入蝦米、檸檬汁與糖，熱量低、滋味又清爽，不用怕胖。

裴皇美也說，生春捲是越南國民美食，並不需要特別節日，就隨時可以吃，冰冰涼涼酸酸甜甜，天氣太熱也吃得下。老師劉騏慶指出，親情無國界，美麗的新住民媽媽教所有小朋友親手製作生春捲回去給媽媽吃，是最好、最貼心的禮物。

(中時)