歡度母親節　新住民手作金萱花

陳惠美老師(右一)為目前全台最被倚重的纏花藝師，推動纏花工藝的保存和傳習不遺餘力。（移民署提供）

陳惠美老師（中間紅衣者）傳授手作華人母親花—金萱花，並與新住民們一起歡度母親節。（移民署提供）

移民署台北市服務站主任黃齡玉（右）品嚐李欣芳（中）及女兒李采蓉（左）所帶來的「拿坡里布丁」，直說「真的很好吃、有幸福的味道！」（移民署提供）

西洋母親節的母親花是康乃馨，華人世界中的母親花卻是金萱花，又稱忘憂草。為了慶祝母親節，也讓子女感受不同文化差異，移民署台北市服務站主任黃齡玉與一群新住民及其子女，今日在工藝中心台北分館一同跟製作纏花（春仔花）的國寶級陳惠美老師學習手作金萱花，並且品嚐墨西哥傳統的「拿坡里布丁」甜品，體驗溫馨幸福時刻。

在中國古代時，當遊子要遠行時，就會先種一些金萱花，希望母親看著這些花，就能減輕對孩子的思念，忘卻煩憂，唐朝孟郊就有詩曰：「慈母手中線，遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲遲歸。誰言寸草心、報得三春暉」。

當陳老師解釋華人文化母親花的典故時，來參加活動的新住民與其子女張大眼睛看著眼前手作金萱花，才恍然大悟地說：「原來金萱花有這個典故！」

曾經在墨西哥住了10餘年的李欣芳及女兒李采蓉，也參加這場母親節手做母親花活動，雖然婆婆已經離世，但她從婆婆那裏習得墨西哥傳統點心「拿坡里布丁」，並帶來與大家分享，藉由品嚐「拿坡里布丁」，也讓她和女兒追憶起墨西哥奶奶的慈愛及對爸爸思念的心情。

孝順的丈夫費恩耶回墨西哥照顧年邁父親不在台灣，李欣芳為了家計，日前才在台北市安東市場附近開了一家「香吧佬涮涮鍋」，計畫將這道美味的墨西哥甜品放入菜單。她說，這個布丁是用牛奶、新鮮雞蛋、乳酪和香草等烘烤出來的，每當「拿坡里布丁」出爐的一瞬間，屋子裡就充滿濃郁牛奶和乳酪的混合香味，吃到的那一刻，更是入口即化，回味無窮，雖然很費工，但卻幸福難忘。

李欣芳覺得母親節做金萱花很有教育及文化的多元意義，她指出，墨西哥的母親節是5月10日，這一天並不是法定節日，但許多人會帶上康乃馨或鮮花及禮物，回到媽媽家，與親人吃頓大餐。母親節當天也是餐廳一年之中最忙碌的時候，一餐通常都會吃到兩個小時以上。過母親節是墨西哥的傳統，他們很喜歡聚會，對家庭有非常濃厚的情感，因此她才想開一家分享愛的餐廳，讓每個人都有回家的感覺。

(中時)