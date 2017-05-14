在地水果做巨無霸蛋糕 400親子同歡
高市農業局感念媽媽辛勞，找來烘焙師傅利用金鑽鳳梨、番茄、蜜蕉、火龍果等當季在地水果，製作直徑2公尺的巨無霸蛋糕，14日在高雄物產館蓮潭旗艦店舉辦慶祝活動，現場湧入400多位親子，一起品嘗水果蛋糕滋味，歡度母親節。
烘焙師傅鄭智泰今天以玉荷包慕斯、果醬、鮮奶醬搭配有機金鑽鳳梨、吉園圃聖女蕃茄、蜜蕉、火龍果、木瓜、奇異果等，雞蛋則選用產銷履歷「高雄首選喜哈蛋」，共使用1200顆喜哈蛋、80公斤麵粉、50公斤水果，供現場400多人享用，由於大蛋糕實在太壯觀，活動還沒開始就吸引不少遊客駐足拍照。
農業局長蔡復進也準備花語為「熱情、溫暖」的內門火鶴花，送給參加活動的母親們，並與現場大朋友、小朋友一起切蛋糕，農業精靈「高通通」更貼心穿梭全場，撒嬌地幫辛苦的媽媽們搥背、捏腳，營造歡樂氣氛。
此外，為推廣在地生產的水果，農業局也輔導高雄物產館「蔝包烘焙坊」，特地製作高雄水果果乾健康歐式麵包，例如內門龍眼乾做的桂圓堅果麵包、六龜芒果乳酪麵包、美濃紅龍果麵包、林園洋蔥土司，也吸引不少媽媽當場採購。
這場母親節慶祝活動，農業局開放子女上台大聲祝福媽媽，特別為此準備好禮，鼓勵大家勇敢把「愛媽媽」說出口，上台的民眾隨機抽出伴手禮，把全國比賽冠軍的147米禮盒、大崗山評鑑的龍眼蜂蜜、高雄首選各系列產品當場獻給媽媽。
(中時)
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