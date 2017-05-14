睜大你的雙眼！迪士尼「阿凡達世界」曝光

迪士尼全新園區「阿凡達世界」即將在5月底開幕。(圖/Walt Disney World FB)

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想要親眼看見美麗的「潘朵拉星球」嗎？迪士尼斥資50億美金打造的「阿凡達世界」，即將於5月27日開放，讓全球電影粉絲期待不已。近日美國奧蘭多迪士尼全新園區設施也陸續曝光，可見電影中的「家園樹」、叢林、瀑布等經典畫面，讓粉絲們走進納美人世界，奇幻氛圍衝擊視覺感官。

(中時電子報)

Disney D23（@disneyd23）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 5 2:34下午 PDT 張貼

seth（@deathonasunday）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 6 12:21下午 PDT 張貼

🏰 Disney_nuts 🏰（@disney_nuts）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 13 5:38下午 PDT 張貼