隨六都腳步 屏縣實施補習班實名制
隨六都腳步，屏縣實施補習班實名制！屏東縣政府今宣佈縣內補教業的教師，將全面實施實名制，目前已著手全面清查補習班教職員工名冊，預計23日完成，未來補習班招生及廣告皆須以真實姓名搭配化名揭露，並定期將名冊報教育處備查。
今午屏東縣政府宣布，為維護補習班學生安全與權益，除每月公安聯合稽查的教師名冊，還發函各補習班，進行全面清查補習班教職員工名冊，要求補習班於班內明顯處，張貼教職員工名冊，其中需包括真實姓名、任教科目等資料，並呼籲補教業善盡通報責任，加強輔導管理，違者依其情節輕重，依法逕予停止招生或撤銷立案。
屏東縣政府教育處副處長許沛祥表示，縣內459家不論是國考或國高中立案補習班，將會協調增派人力重新清查補習班現有負責人及教職員名冊，預計在教育部公告的23日前完成，並與社政、警政等單位合作加強查核，提報違法補教人員。
傳聞補教老師使用化名，是因學歷不符，許沛祥說，這部分教育處也會加強稽查，把補教老師真名公開，可讓老師後端行為披露，未來補習班不論對外招生、廣告等皆須以真實姓名外加化名形式揭露，以驗證是否與先前授課者為同一人。
此外，教育處也透過補習班公共安全研習，要求補習班加強對師生的管理、職員工工作倫理規範，及師生性別平等教育知能。
(中時)
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