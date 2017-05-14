鹿港龍王祭 14艘龍舟開光點睛

今天上午彰化縣政府和鹿港鎮公所在鹿港龍山寺盛大舉辦龍王祭，宣布為期一個月的鹿港慶端陽系列活動正式展開。(謝瓊雲攝)

迎神隊伍迎接龍山寺的龍王尊神。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷(左)和龍舟委員會主委林聖哲合力請出水仙尊王。(謝瓊雲攝)

鹿港慶端陽活動今天起盛大展開，彰化縣各界隆重舉辦龍王祭活動，祈求活動順利平安。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷為龍舟開光點睛，祈求神明護佑賽事順利平安。(謝瓊雲攝)

今年龍王祭，有6艘傳統龍舟及8艘競技龍舟等共計14艘龍舟，隨著傳統藝陣踩街遶境，從鹿港龍山寺行經天后宮，前往比賽場地福鹿溪舉行開光點睛儀式。(謝瓊雲攝)

2017年鹿港龍舟賽今年第二年舉辦夜間龍舟賽，賽事活動將於5月28日至30日三天下午至夜間舉行，14日上午在彰化縣福鹿溪水道舉行鹿港龍王祭，由彰化縣長魏明谷與各界貴賓代表共同開光點睛、上香祈福，盼風調雨順，福運彰化。

鹿港龍王祭是全台特有的民俗儀式，每年在舉辦龍舟賽事之前，都會擇良辰吉日恭迎龍山寺的「龍王尊神」及天后宮「水仙尊王」來做護持，包括立法委員王惠美、彰化縣議員、龍舟委員會主委林聖哲等多名縣議員、鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞、教育處長鄧進權和文化局長陳文彬等人都出席。

今天一早的龍王祭，有6艘傳統龍舟及8艘競技龍舟，共計14艘龍舟，隨著傳統藝陣踩街遶境，從鹿港龍山寺行經天后宮，前往比賽場地福鹿溪舉行開光點睛儀式，祈求神明護佑，讓龍舟賽事平安順利。龍王祭典後，隨即展開緊鑼密鼓的賽前練習及龍舟賽活動。

魏明谷指出，每年鹿港慶端陽系列活動從龍王祭開始展開，首先在龍山寺迎接龍王尊神，接著到天后宮迎接水仙尊王，祈求神尊庇佑龍舟賽以及慶端陽活動的期間，能圓滿成功。縣府這次將鹿港的老街、公會堂等遊客常去的地方，佈置燈飾，而在公會堂也將有光雕秀，希望能讓所有的遊客感受到鹿港的美。

魏明谷說，去年彰化縣首創夜間龍舟賽，為讓鹿港白天的旅遊延伸到晚上，今年特別將慶端陽活動延長至一個月，民眾在福鹿溪可以看到夜的燈海，感受鹿港千帆入港的歷史氛圍，竭誠邀請全國所有鄉親前來鹿港住一晚，看龍舟、嘗小吃、賞古蹟、玩民俗，體驗鹿港白天與晚上不同的美。

今年報名隊伍共109隊，包括大專院校外籍師生組成的13隊國際組隊伍，及各界好手踴躍組隊報名參賽，國際組參賽隊員來自德國、墨西哥、匈牙利、宏都拉斯、美國、日本、香港、澳門、印尼、馬來西亞等21個國家，國內外參賽選手將同場競技，共同體驗鹿港傳統民俗龍舟活動，歡迎民眾屆時踴躍前來為選手加油。

(中時)