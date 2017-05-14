張柏芝7歲兒貼心 挺身護哥「讓我代替他受罰」

7歲Quintus很貼心，自告奮勇代替哥哥Lucas遊戲受罰塗奶油。（圖／取材自張文慈微博）

港星張柏芝與謝霆鋒的小兒子Quintus日前過7歲生日，父母倆也都分別為兒子慶生，張柏芝更是為Quintus舉辦生日派對，她的好友女星張文慈也受邀出席，並透露7歲Quintus很貼心，自告奮勇代替哥哥遊戲受罰塗奶油。

在Quintus生日派對中，除了張柏芝和大兒子Lucas外，會場也邀請許多小朋友一起同歡，張文慈還透露，當Lucas玩遊戲輸了，要被罰塗奶油，Quintus馬上挺身護哥哥說「讓我代替他受罰吧！」儘管這是Quintus生日派對，兄弟倆也沒忘母親節，懂事為張柏芝安排驚喜，拿出巧克力花束送給媽媽，讓張文慈直呼埸面真的很感人喔。

(中時電子報)