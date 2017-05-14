不只是深情對望 李顯龍PO母雞圖慶母親節

新加坡總理李顯龍在臉書上PO出母雞與小雞對望的照片，祝所有的媽媽母親節快樂。(取自李顯龍臉書)

五月的第二個星期天是許多國家慶祝母親節的日子，新加坡總理李顯龍也在臉書上貼出一張母雞與小雞對望的照片，祝福所有的媽咪與準媽咪母親節快樂。

李顯龍在臉書上寫到，母親是家庭的支柱，在現今社會她們得扶養小孩、投入職場、照顧年邁父母，有時甚至是單親家庭，不過儘管她們的角色與責任隨著時代演進，她們無條件的愛與支持仍是如此強韌和堅定。

李顯龍也附上一張母雞與小雞對望的照片，他在情人節時就曾PO出母雞與公雞相愛的畫面，如今小雞孵出，這隻母雞媽媽就成了自己的小孩眼睛，為牠警戒著周遭的危險。

(中時電子報)