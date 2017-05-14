日頭赤炎炎 花蓮龍鬚菜田陷危機

天氣持續炎熱，花蓮龍鬚菜葉片出現枯黃現象。（許家寧攝）

氣溫持續上升，農友紛紛搭起簡易遮光網「降溫」。（許家寧攝）

時序進入高溫夏季，花蓮重要經濟作物龍鬚菜，受不了酷熱日照，不僅翠綠嫩芽變硬、變短，葉片甚至出現枯黃現象，盛產龍鬚菜的吉安鄉也陷入「乾旱危機」，植株出現衰敗現象，農友只能加強灌溉，盼能撐過未來3個月的無情炎夏。

花蓮縣龍鬚菜栽培面積廣達200公頃，年產值近億元，其中吉安鄉種植面積超過170公頃，為國內重要的夏季蔬菜種類，近年受到氣候變遷，自4月起氣溫開始升高，到了7至9月，隨著日照時數增長，加速土壤加速乾旱，影響龍鬚菜根系生長、吸收，還有植株出現枯黃衰敗情形。

花蓮農改場表示，夏季已經來臨，加上日照長，採收的龍鬚菜嫩芽變硬，顯示龍鬚菜已經對環境的變化作出反應，恐影響蔬菜品質，預計炎熱高溫將持續一段時間，乾旱期間倘若又面臨颱風侵襲，讓原本已經衰弱的龍鬚菜將更不易生長。

農改場建議農友及早加強田間灌溉給水，灌水週期必須縮短，溝灌時機以太陽西下之後再實施為宜，才能讓土壤保持濕潤，同時可以搭設小面積約40至50％的簡易遮光網，經研究發現在陰涼下的龍鬚菜，生長效果明顯較未搭設的田區更好。

由於天氣炎熱，很多蝸牛、蛞蝓與螺類會躲在陰涼處避暑，並取食嫩芽及葉片，可能傳播病害，危害植物生長，除了一一用手撿除清園外，也可將苦茶粕泡水過濾後進行施撒，將可刺激軟體動物體液過度流失而死亡，達到防治效果。

(中時)