華南金控盃少棒錦標賽開打 台南市首戰力克南投縣

華南金控盃全國少棒錦標賽開打。（莊曜聰攝）

台南市長賴清德到場為選手打氣。（莊曜聰攝）

106年華南金控盃全國少棒錦標賽今天起在台南市善化、歸仁兩地開打，全台17隊將進行為期一周的賽程，市長賴清德也到場為地主隊加油，他表示此次賽事攸關2017WBSC世界盃少棒錦標賽台灣隊的代表權，請各界一起來幫選手們打氣，而台南市首戰開紅盤，以3:2力克南投縣。

這次華南金控盃全國少棒賽錦標賽的冠軍，將代表台灣參加7月下旬舉行的WBSC世界盃少棒錦標賽，且本屆世錦賽在台南舉行，台灣佔有地主之利，這次資格賽也吸引各縣市共17隊前來爭奪代表資格，眾家好手躍躍欲試。

地主隊台南市上午首戰對上南投縣，由主戰投手陳睿豐掛帥先發，1局下半台南市雖靠著安打先馳得點，但2局上陳睿豐突然不穩，接連保送後被南投縣穿越安打拿下2分反超，2局下南市攻勢再起，安打串連灌進2分再取得領先，並把南投縣先發投手林文杰打下場，兩隊此後拉鋸，最終台南就以3:2搶下首勝，下戰將面對去年拿下亞軍的台中市隊。

台南市長賴清德在市議員林志展等人陪同下到場為選手加油打氣，他也坐在3壘側看台上方跟著觀眾一起看球，看到選手有優異表現，也高聲歡呼相當投入，他在看了45分鐘球賽後先行趕場，離開前稱讚台南市隊表現精采，並歡迎市民前來為小選手打氣加油。

(中時)