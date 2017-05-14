MLB》復出再往後 瘋龐明星賽後才看得到

巨人王牌左投龐加納騎越野車摔傷。(美聯社資料照)

4月中旬因騎越野車摔傷左肩的巨人王牌左投「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)，歸隊日期再往後延，預計最快也要等到明星賽後才能復出，對巨人隊而言無疑是一大重傷。

龐加納騎越野車不幸摔傷，原本巨人隊估計7月中旬就能歸隊，但時間表如今再往後延，預計5月底才能展開傳球訓練，若復健進度一如預期順利，最快也只能趕上下半季重返先發輪值。

對於自己場外活動造成受傷影響球隊，27歲的「瘋龐」深感歉意，「糟透了。我原本只想單純享受假期，受傷絕非我的本意。這是我做過最不負責任的決定，無法在場上與隊友並肩作戰感覺爛透了。」

2014年世界大賽MVP龐加納，本季受傷前4場先發主投27局，自責分率3.00，共計28次三振，教頭波奇（Bruce Bochy）希望他完全康復再復出，並從中習得教訓，「他就是個年輕人，跟大家一樣，你總會以為自己無堅不摧。他的健康是我們首要考量。」

少了王牌左投，由奎托(Johnny Cueto)、摩爾(Matt Moore)、沙瑪吉亞（Jeff Samardzija）以及麥特肯(Matt Cain)組成的先發輪值，在國聯西區淪為爐主，距離龍頭洛磯隊有9場勝差。

(中時電子報)