百件國際石雕藝術品 花蓮可望促成石雕藝廊

花蓮許多大型石雕作品分散存置，議員建議打造石雕藝廊。（許家寧攝）

坐落在文化局旁的「世界可以視不同的」石雕作品，來自知名德國雕刻家奇瑪裘‧瓦勒里歐之手。（許家寧攝）

▲「花蓮石雕博物館」為全台首座以石雕為主題的展覽館，也是民眾假日的好去處。（許家寧攝）

花蓮縣因盛產世界級大理石及玉石，被譽為「石頭的故鄉」，近20年來世界各地石雕家匯聚花蓮雕刻，累積上百件石雕大型創作，但因分散存置，讓民眾無法一探全貌，縣議員黃振富建議縣府開闢石雕藝廊，提高能見度，讓石雕作品發揮應有效益。

花蓮縣石雕藝術季自1995年舉辦迄今，邀請超過36個國家、地區的知名石雕藝術家進駐花蓮一展身手，已成為國際石雕家競相競技的舞台，也為縣內累積上百件世界級石雕藝術作品，並成立台灣首座石雕專題博物館「花蓮縣石雕博物館」，推廣石雕文化。

縣議員黃振富說，除了博物館內的石雕典藏作品外，縣府目前針對大型戶外石雕藝術品的存置方式，多採分散式管理，雖然文化局所選擇存放的地點，大多選在七星潭、鯉魚潭等知名景點，但因過度分散，很難吸引民眾與遊客的關切與重視。

「數大便是美」！黃振富建議將大型石雕藝術品統籌設置一個大型戶外展示區，或打造一條石雕藝術廊道，不僅館方可進行系統性的管理及維護，還能為遊客充分解說作品意涵，讓石雕藝術更親近、融入民眾的生活，開創花蓮更多觀光產值。

文化局長陳淑美指出，花蓮縣20年來邀請世界各地石雕家匯聚花蓮雕刻，為花蓮樹立起「石雕之城」的口碑，目前百件大型石雕藝術品及8件最受民眾矚目的戶外大型作品分散在各景點展示，將會參酌議員建議辦理，讓石雕藝術品發揮應有效益。

(中時)