持車票到高鐵苗栗站 媽媽可享免費按摩

迎接溫馨五月，高鐵苗栗站今(14)天在車站大廳舉辦「給媽咪按個讚」活動，媽媽只要持當日高鐵車票，就可免費享受按摩以及血壓檢測服務，另將按摩或血壓檢測照片上傳個人臉書並公開標註活動，還可參加抽獎，希望透過活動祝福媽媽們健康快樂。

高鐵加入返鄉行列後，回家不再是難事，高鐵苗栗站有感於平日忙於家務媽媽們普遍有肩頸僵硬及酸痛等症狀，特別請專業按摩師到車站提供媽媽們按摩服務，讓媽媽舒展身心。

乘客鍾小姐一早從台北回苗栗過節，平常忙於工作沒有時間按摩，聽到廣播得知高鐵提供免費按摩服務，立刻持車票報名，享受舒適按摩舒壓，感謝高鐵貼心服務。

高鐵苗栗站表示，參與「給媽咪按個讚」活動後，拍照上傳至個人臉書公開標註「＃2017高鐵給媽咪按個讚」，可再參加抽獎。希望藉由一年一度母親節感恩活動，表達對母親無私付出的最高敬意，同時也提醒在外遊子，記得回家與家人團聚，對媽媽獻上感謝。

(中時)