(影片)言承旭開球 高國輝親唱流星雨
知名藝人言承旭，今在新莊棒球場，為富邦悍將女孩主題日「Angels Night」進行開球，並由高國輝接捕，富邦「大董」蔡明忠打擊，高國輝上場時還親唱F4名曲流星雨，不僅讓全場球迷尖叫，連言承旭也讚不絕口。
言承旭首度來到球場開球，蔡明忠擔任打擊時，還直接把球打出去，言承旭回應，沒有想到球會被打到，怎麼會打被打到，自己賽前還怕投球太快，打到他怕他會生氣。
首次站上投手丘，言承旭坦言，投手丘比想像中還要遠，自己擔心如果全力投，怕會投滿偏的。
言承旭也表示，自己平時是打籃球居多，畢竟棒球要打的人比較多，比較難約，所以比較少接觸，不過進到球場，看到許多球迷，有感覺大家對運動的熱情，覺得很棒，希望大家都多多支持。
高國輝擔任接捕，上場時還親唱流星雨，言承旭笑說，一開始高國輝說要唱還以為在開玩笑，想不到真的唱出來，感覺唱的滿好的，也讓自己想起很多回憶，高國輝也長得滿帥的。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。