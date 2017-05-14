(影片)言承旭開球 高國輝親唱流星雨

言承旭今來到富邦悍將主場開球。(周鎮宇攝)

知名藝人言承旭，今在新莊棒球場，為富邦悍將女孩主題日「Angels Night」進行開球，並由高國輝接捕，富邦「大董」蔡明忠打擊，高國輝上場時還親唱F4名曲流星雨，不僅讓全場球迷尖叫，連言承旭也讚不絕口。

言承旭首度來到球場開球，蔡明忠擔任打擊時，還直接把球打出去，言承旭回應，沒有想到球會被打到，怎麼會打被打到，自己賽前還怕投球太快，打到他怕他會生氣。

首次站上投手丘，言承旭坦言，投手丘比想像中還要遠，自己擔心如果全力投，怕會投滿偏的。

言承旭也表示，自己平時是打籃球居多，畢竟棒球要打的人比較多，比較難約，所以比較少接觸，不過進到球場，看到許多球迷，有感覺大家對運動的熱情，覺得很棒，希望大家都多多支持。

高國輝擔任接捕，上場時還親唱流星雨，言承旭笑說，一開始高國輝說要唱還以為在開玩笑，想不到真的唱出來，感覺唱的滿好的，也讓自己想起很多回憶，高國輝也長得滿帥的。

(中時電子報)