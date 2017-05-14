醫療推車中勒索病毒 恩主公醫院：患者資料安全無虞
WannaCry勒索病毒軟體全球肆虐，今（14）日清晨5時許，新北市三峽恩主公醫院也中標，護理人員正要開啟一部醫療推車時，赫然發現桌面出現勒索訊息，內容顯示電腦檔案已被鎖碼，須支付300美元比特幣贖金，才能解鎖。恩主公醫院表示，中毒電腦已重灌，患者資料儲存至雲端，無外流疑慮。
勒索信指明，使用者須在3天內付出300美元（約9千元台幣）比特幣贖金，檔案才會被解鎖。若未在3天內付錢，贖金加3倍，7天內不付贖金的話，檔案資料將永久遺失。
恩主公醫院表示，同仁發現當下已及時拔除網路線，避免持續遭受電腦病毒威脅，目前已逐一清查院內電腦，並重灌中毒電腦，並提升微軟資安防護。
(中時)
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