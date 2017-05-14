小蘇打泡腳治香港腳？ 有傷恐成蜂窩性組織炎

香港腳會造成腳部脫皮屑、搔癢、長水泡甚至有臭味。(圖/達志影像/Shutterstock)

你有香港腳困擾嗎？因為羞於就診而聽信網路偏方，用小蘇打水或是醋酸泡腳，以為可以殺菌，擺脫香港腳？醫師指出，香港腳可能同時患有灰趾甲，若不同時處理，香港腳會一再發生，且使用小蘇打水或醋酸泡腳，若比例不對，加上腳上有傷，可能導致蜂窩性組織炎！

香港腳，是真菌、黴菌、皮癬菌或是酵母菌入侵肌膚表皮層，造成腳部脫皮屑、搔癢、長水泡甚至有臭味，然而這些病菌存在於日常生活及肌膚表層，但肌膚的真皮層及表皮層健、且有皮質保護時，病菌能互相制衡，維持在平衡狀態；當肌膚保護屏障遭破壞，病菌就會入侵肌膚表皮，造成香港腳。

依據聯合晚報，台安醫院皮膚科主任曾德朋醫師表示，造成保護屏障破壞，會有兩種因素導致，一是免疫力不足，像是癌症、糖尿病及紅斑性狼瘡的患者，沒有足夠的免疫力去抵抗病菌；另一種情況是肌膚有傷口，看不到，不代表沒有傷口，可能因為搔癢太用力，導致表皮層有裂痕，病菌就有機會入侵滋生。

而香港腳一直無法痊癒，除了潮濕環境未有改善，另外常見的就是同時患有灰趾甲。

灰趾甲，同樣是由黴菌感染引起，雙和醫院皮膚科主任李婉若醫師說明，治療香港腳同時也必須一同治療灰趾甲，以免黴菌釀於腳趾甲中的黴菌沾附到趾縫，又使香港腳不斷復發。

治療不完全，也會使香港腳不斷復發，許多民眾會自行購買藥膏塗抹，當不再有脫屑、脫皮時就立即停藥，但病菌並未完全消除，就會再度復發，因此建議藥膏需多塗1~2週。

曾德朋醫師呼籲，有許多民眾會使用醋酸及小蘇打水等偏方泡腳，但卻不清楚比例濃度，如果腳上剛好有傷口，可能會導致傷口潰爛，甚至引發蜂窩性組織炎。

想要預防香港腳，曾德朋醫師建議，如果在乾燥的環境，可以適量塗抹乳液、凡士林或是護手、護足霜，來保護角質層；準備兩雙鞋子，隔日交替穿，並適時曬太陽及存放於通風處，防止滋生黴菌。而李婉若醫師提醒，襪子可以選擇五趾分開的五趾襪，或是較為吸汗的材質，在洗澡、玩水及泡湯後，要儘速將腳趾縫擦乾，若是容易流腳汗的民眾，可以灑上止汗劑或痱子粉，來保持乾燥。

(中時電子報)