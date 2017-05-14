為買母親禮 麻吉相揪做車手
台中市警局刑警大隊日前在高鐵烏日站，查獲2名詐騙集團車手吳姓男子和郭姓男子，警方發現2人離鄉背井到都市打拚卻找不到工作，沉迷網路線上遊戲，卻被詐團吸收，2人從事詐欺車手，查獲人頭提款卡8張、人頭帳戶、存摺17本、人頭證件16張、人頭電話卡1張及手機1支等物證，警方訊後依詐欺罪嫌移送法辦。
警方調查，吳男和郭男2人本是同鄉，異地重逢、相談甚歡，且都無一技之長，時常相約在網咖玩遊戲時卻認識一名玩家，佯稱為2人介紹獎金豐厚的工作，卻誤入詐團陷阱成為第一線車手，2人坦承幫詐欺集團從事收取人頭帳戶，經警方長期跟監，於烏日高鐵站將欲北上交付人頭帳戶之吳嫌逮捕，並循線查獲郭到案。
吳嫌落網後竟向警方供稱，想購買母親節禮物贈送母親身上又沒錢，所以才想去當車手賺取獎金籌錢，警方當場勸吳，倘若其母知道所收受之母親節禮物是用不當詐騙所得購買，恐怕會是令人傷心的母親節。
(中時)
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