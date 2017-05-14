到雲林造勢 吳敦義：我當選就是黨員當選

吳敦義今天下午到斗南鎮大德工商舉行黨員懇託會。（周麗蘭攝）

國民黨主席參選人吳敦義今天下午到斗南鎮大德工商舉行黨員懇託會，雲林農田水利會長林文瑞號召約2000人到場，斗六市長謝淑亞、前縣黨部主委許宇甄、中華民國漁會總幹事林啟滄出席。

林文瑞表示，他對吳敦義的認識是「看得到的都不要、看不到的全都要」，意思是他的能力無人出其右，做人又無私。

許宇甄強調吳敦義當行政院長時交出亮麗成績單，高鐵雲林站就是他協調來的。

吳敦義致詞表示，陳水扁貪汙腐敗導致政黨再輪替，證明民進黨不是戰不贏打不倒，民進黨做得不好，國民黨只要淬礪奮發就會贏回政權。

吳敦義批評蔡政府得一例一休政策造成物價上漲、同婚入法將使家庭倫理被破壞、前瞻計畫既不前瞻也不是基礎，他也砲轟蔡英文一當總統就肖想最高法院法官任命權，擅自擴權、走專制獨裁的路。

吳敦義表示，國民黨執政是拚經濟，民進黨是拚清算、拚鬥爭，國民黨好好的幹，國民會更好，不要說保1、保2，保5、保6都可能，年金改革就不用像蔡英文那麼粗殘，用鐵絲網加刀片對付退休的軍公教。

吳敦義最後表示「我當選就是黨員當選，就是66大順」。

(中時)